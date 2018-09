Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acusados de ataque a Skripal negam tudo

Os russos acusados de envenenar o ex-espião Sergei Skripal com um agente de nervos dizem que foram fazer turismo a Salisbury.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:49

Os dois russos suspeitos da autoria do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e da filha, em Salisbury, Reino Unido, confirmaram à TV russa RT que estiveram realmente na cidade em março, mas alegam que foram em visita turística para ver a catedral da cidade.



"Os nossos amigos sugeriam há muito que visitássemos aquela bela cidade", afirmou o homem que diz chamar-se Alexander Petrov, apesar de as autoridades britânicas afirmarem que ele e o amigo, Ruslan Boshirov, usaram estes nomes para esconder as verdadeiras identidades de agentes do GRU, a espionagem militar russa.



Os dois homens admitiram que podem ter passado junto à casa de Skripal, mas garantem: "Não sabemos onde fica".



Questionados sobre se levaram consigo o agente de nervos Novichok numa garrafa de perfume Nina Ricci, negaram de forma irónica. "Para dois tipos normais, andar com perfume de mulher não seria idiota?", perguntou Boshirov.



Um e outro não negam ter estado duas vezes em Salisbury, no dia 3 e 4 de março, dia em que os Skripal foram envenenados, mas dizem que só voltaram porque no dia 3 a neve não permitia uma visita fácil.



"As mentiras e invenções da entrevista são um insulto à inteligência das pessoas", afirmou o porta-voz da PM britânica, Theresa May.