Adepta que provocou queda de dezenas de ciclistas no Tour de França multada. Conheça o valor em causa

A adepta que em junho causou uma queda massiva na primeira etapa da Volta à França em bicicleta foi multada em 1.200 euros por dano involuntário a terceiros, numa sentença do Tribunal Criminal de Brest.A multa será entregue ao Sindicato Nacional de Ciclistas Profissionais de França, um preço ainda assim abaixo do que pedia o Ministério Público, uma sentença "simbólica", e suspensa, de quatro meses.A mulher de 31 anos, natural de Finistère, mostrou um cartaz que dizia "Go opi-omi!", uma ação perigosa que provocou uma queda e hoje lhe valeu a condenação.