Adepto do Chelsea condenado a oito semanas de prisão por publicação antissemita

Um adepto da equipa de futebol do Chelsea foi condenado esta sexta-feira pela justiça britânica a oito semanas de prisão, pela autoria de publicações antissemitas e racistas no Twitter, dirigidos a adeptos do Tottenham.

O apoiante dos 'blues', de 21 anos, publicou no Twitter a fotografia de um homem fazendo a saudação nazi junto à entrada do campo de concentração de Auschwitz, com a frase "Spurs a caminho da Auschwitz".

Em tribunal, o jovem adepto classificou a publicação de uma "brincadeira entre amigos", mas o juiz Michael Hamilton considerou-a "um ato odioso e ofensivo".