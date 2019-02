Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adepto do Manchester City internado em estado crítico na Alemanha

Elementos do clube inglês ficaram na Alemanha para apoiar a família do adepto ferido.

15:36

Um adepto do Manchester City está internado em estado crítico num hospital alemão, depois de ter sido agredido na quinta-feira no final do jogo entre o clube inglês e o Schalke 04, da Liga dos Campeões de futebol.



Em comunicado, o City, que venceu o encontro disputado em Gelsenkirchen por 3-2, explica que as "polícias inglesa e alemã estão a trabalhar de forma articulada para obter mais informações sobre a agressão".



O campeão inglês de futebol informa ainda que elementos do clube ficaram na Alemanha para apoiar a família do adepto ferido.



O Manchester City venceu na quinta-feira o Schalke 04 por 3-2, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois ter estado a perder por 2-1 ao intervalo.