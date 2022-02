Um adepto do Palmeiras morreu após ter sido baleado nas imediações do Allianz Parque, o estádio do clube brasileiro, após a derrota na final do Mundial de Clubes frente ao Chelsea. Uma confusão entre adeptos e a polícia militar esteve na origem dos disparos.As identidades da vítima e do autor do crime ainda não foram divulgadas mas, segundo o UOL Esporte, o homem detido é um agente prisional.O adepto atingido ainda foi levado para o hospital mas acabou por não resistir aos ferimentos.