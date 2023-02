Adeptos do Besiktas pedem demissão do Governo da Turquia

Os adeptos do Besiktas pediram este domingo a demissão do Governo liderado por Recep Tayyip Erdogan, nas bancadas do jogo frente ao Antalyaspor, da Liga turca de futebol, semanas depois do sismo que afetou o sudeste do país.

"Governo, demissão", entoaram milhares de adeptos nas bancadas do Estádio Inonu, no qual foram atirados brinquedos e peluches para o relvado, como tributo e homenagem às crianças vítimas do sismo de 06 de fevereiro, que afetou o sul da Turquia e o noroeste da Síria e que matou cerca de 50 mil pessoas.

Esta iniciativa por parte de apoiantes do Besiktas, historicamente próximos da oposição, soma-se a uma similar dos afetos ao Fenerbahçe, treinados pelo português Jorge Jesus, que no sábado protestaram contra as "mentiras" perpetuadas pelo executivo.

Desde o sismo que as críticas ao Governo de Erdogan têm subido de tom, sobretudo devido à falta de ação em resposta aos primeiros dias da crise, num contexto de crise económica em que estão marcadas eleições presidenciais e legislativas para 14 de maio.

No sábado, o líder do partido Ação Nacionalista Devlet Bahçeli, classificou como "irresponsável" qualquer manifestação contra o Estado, pedindo aos clubes que tomem "medidas urgentes e necessárias" para afastar os adeptos que pretendam fazer oposição.

Os sismos de 6 de fevereiro, com epicentro em território turco, ao qual se seguiram várias réplicas, algumas delas de forte intensidade, provocaram pelo menos 50 mil mortos no sul da Turquia e no noroeste da Síria, números ainda provisórios.