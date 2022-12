Vários adeptos franceses entraram em confronto, este domingo, com a polícia nas ruas de Lyon, em França, após a derrota da seleção francesa frente à Argentina na final do campeonato do mundo.

Segundo os órgãos de comunicação franceses, pelo menos uma pessoa foi detida após serem disparados fogo de artifício e morteiros contra o corpo policial francês.

As autoridades usaram gás lacrimogéneo para tentar dispersar a multidão e terminar com os desacatos.