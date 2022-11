Adesão da Suécia à NATO continua sem sim da Turquia que anuncia nova reunião

O Presidente turco anunciou uma nova "reunião no final do mês em Estocolmo" com o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, que esta terça-feira lhe pediu, num encontro em Ancara, o sim da Turquia à entrada do seu país na NATO.

"Esperamos ter uma conclusão mais positiva na reunião conjunta que terá lugar em Estocolmo no final do mês", declarou o chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, que assegurou "desejar sinceramente que a Suécia adira" à Aliança Atlântica.

"Aprovámos o processo de adesão da Suécia à NATO", recordou Erdogan, que deu contudo a entender que a ratificação da entrada da Suécia e da Finlândia poderá só vir a ser abordada no Parlamento turco após as eleições gerais de junho, ou seja, não antes de julho de 2023.