Adesão de Finlândia à NATO não será "contra ninguém", assegura presidente

O Presidente finlandês afirmou esta quarta-feira que uma adesão da Finlândia à NATO não será "contra ninguém", depois de Moscovo ter alertado Helsínquia para as "consequências" em caso de candidatura.

Por ocasião da assinatura de um acordo de proteção mútua com o Reino Unido, o chefe de Estado finlandês, Sauli Niinistö, também instou Moscovo a considerar-se responsável por uma eventual adesão de Helsínquia à NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte).

"Se aderirmos [à NATO], a minha resposta [à Rússia] será: 'Foram vocês que fizeram isto, vejam-se ao espelho'", afirmou Niinistö.