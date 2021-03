Adeus, dentes brancos: O dentista que torna os sorrisos dos ricos mais naturais

O meu primeiro contacto com o mundo da odontologia cosmética deu-se graças à revista Style do The Sunday Times [para a qual o jornalista autor deste texto escreve] Pouco antes de ir para os Estados Unidos, em 2016, o então editor decidiu que eu precisava de uma mudança total de visual e enviou-me a uma magnífica dentista de Londres chamada Beata para que me colocasse coroas nalguns dentes e os branqueasse.

Nessa altura, para mim, ir ao dentista significava obturações dolorosas e sermões rigorosos sobre a utilização do fio dental. Mas o branqueamento foi decisivo. O meu esmalte passou da cor ocre à cor marfim e poupei-me à indignidade de chegar aos EUA com uns dentes à Austin Powers, o que teria significado um comboio a alta velocidade até ao reino dos celibatários involuntários. Só Deus sabe o que Beata fez, mas o excelente branqueamento feito em 2016 permaneceu e tive o privilégio de poder estar junto de vedetas de Hollywood sem problemas em abrir a boca e de cabeça erguida.