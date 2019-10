“Adeus, não consigo respirar. Desculpa”: SMS de vietnamita deu o alerta

O condutor do camião encontrado na quarta-feira em Grays, 32 km a leste de Londres, com 39 cadáveres no contentor frigorífico, foi este sábado acusado formalmente de homicídio, tráfico de seres humanos, apoio à imigração ilegal e lavagem de dinheiro. A acusação surge no dia em que as primeiras pistas sobre a nacionalidade das vítimas apontam para que sejam vietnamitas e não chinesas, como se pensava.O alerta foi dado pelos pais de uma vietnamita de 26 anos, que na terça-feira receberam um perturbador SMS de despedida. "Peço muita desculpa, mãe e pai, a minha viagem correu mal. Estou a morrer, não consigo respirar. Amo-vos muito." Esta mensagem de Pham Thi Tra My levou os pais a alertarem as autoridades quando souberam do camião de Grays.Os pais de Nguyen Dinh Gia, de 20 anos, deram igualmente o alerta, seguidas de outras famílias vietnamitas, levando as autoridades britânicas a deixar em aberto a nacionalidade das vítimas. Contudo, a polícia britânica alerta que o camião encontrado é um entre dezenas de outros que neste preciso momento poderão estar a transportar migrantes ilegais, pelo que não há certezas de que os jovens estejam entre as vítimas de Grays.O condutor do camião, Maurice Robinson, de 25 anos, é, para já, o único acusado. Um casal, de 38 anos, últimos proprietários conhecidos do camião, e um homem de 48, todos detidos na sexta-feira, continuavam este sábado sob custódia policial.