Adiada ida de jovens a Roma para receberem símbolos da Jornada Mundial da Juventude

A cerimónia de passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude do Panamá para Portugal, prevista para 05 de abril, foi adiada para novembro, anunciou esta quinta-feira o bispo responsável pelo Comité Organizador Local português, Américo Aguiar.

O adiamento ficou a dever-se ao surto de Covid-19, depois de recomendação das autoridades italianas, disse o bispo auxiliar de Lisboa.

"Aconteceria em Roma, no fim de semana dos Ramos [05 de Abril], o encontro do Discastério com todas as comitivas da pastoral da juventude do mundo inteiro. Esse encontro foi, por precaução, e por recomendação das autoridades sanitárias italianas, adiado para o fim de semana do Cristo Rei [22 de novembro], e a entrega do símbolo, a transição do Panamá para Portugal, também vai acontecer nesse fim de semana, de maneira que até lá a situação internacional de saúde pública possa estar estabilizada e possamos levar os mais de mil jovens que estão previstos de Portugal para estarem com o Papa nessa festa", disse Américo Aguiar.

Falando à margem dos Workshops Internacionais de Turismo Religioso, que quinta-feira começaram em Fátima, o prelado disse, também, que a organização da Jornada Mundial de Juventude 2022, que decorrerá em Portugal em data ainda não definida, mas que será no verão desse ano, está a correr com normalidade.

"É um processo de aprendizagem. Desde há muitos meses que trabalhamos em conjunto com o Panamá e temos de agradecer aos irmãos do Panamá ensinarem-nos com os seus erros, para não cometermos os mesmos erros na organização", afirmou o bispo, acrescentando: "Estamos a dar os passos devagar e certos. O pé sempre no chão, para que a experiência dos jovens que virão a Portugal no verão de 2022 seja positiva".

Segundo o bispo responsável pela operação logística da Jornada, "há muitos jovens que vêm uma semana antes e muitos que ficam uma semana depois", estando a ser preparado o programa "Dias nas Dioceses", que pretende levar as dioceses portuguesas a acolherem esses jovens para experiências locais.

"Queremos transformar estes jovens em embaixadores de Portugal nos seus países", afirmou, sublinhando que há jovens, também, que "querem fazer as experiências de Fátima e Compostela" no período que antecede a Jornada Mundial.

"Estamos a falar com os responsáveis de Santiago e de Leiria-Fátima, para ver como organizar esta experiência", disse, acrescentando que as inscrições para a participação no encontro mundial que será encerrado pelo Papa nos terrenos junto ao Tejo, a norte do Parque das Nações, vão ser abertas o mais cedo possível, "logo que esteja definido o custo" dos serviços de eu os jovens usufruirão no período do evento, desde a alimentação aos seguros, passando pelos transportes.

Américo Aguiar aproveitou a ocasião para anunciar que já foram escolhidos o hino e o logótipo da Jornada, que serão divulgados após os autores ultimarem as peças depois de algumas observações dos organizadores.