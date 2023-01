Administrador da NASA diz que China pode reclamar Lua como seu território

Um responsável da NASA disse que a China podia reclamar a Lua como seu território caso vença os EUA na corrida para explorarem o território lunar.O administrador da agência espacial americana, Bill Nelson, disse que a expansão militar chinesa no mar do sul da China pode ser um indicador do que podem fazer com a Lua, de acordo com o site de notícias americano Business Insider."Estamos numa corrida espacial. E é verdade que é melhor estarmos atentos para que não cheguem à lua sob o falso pretexto de investigação científica. E não está fora das possibilidades que eles cheguem lá e digam, não se aproximem, estamos aqui, este é o nosso território", afirmou Bill Nelson."Se duvidam disso, vejam o que fizeram com as Ilhas Spratly", acrescentou o administrador da NASA.