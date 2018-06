Adolescente ajuda cego e surdo a comunicar

Enquanto as assistentes de bordo estavam aflitas a tentar comunicar com Tim, Clara interveio. A história de ambos comoveu o mundo.

É impossível que esta história não lhe deixe um sorriso nos lábios. Aconteceu a bordo de um avião com destino a Portland, nos Estados Unidos, onde os dois protagonistas se encontraram: Clara Daly e Tim Cook. Ela tem 15 anos, viajava com a mãe e é estudante. Ele tem 64 e é surdo e cego, revela a revista Sábado. As assistentes de bordo estavam arduamente a tentar comunicar com Tim Cook, mas sem sucesso. Lynette Scribner, outra passageira, descreveu no Facebook o que viu: "As hospedeiras queriam ajudá-lo, mas não tinham forma de comunicar. Eu via como elas acederam quando ele esticou as mãos, para lhes tocar na cara e nos braços. Seguraram-lhe na mão e tentaram muito comunicar com ele, mas não conseguiram".