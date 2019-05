Adolescente anglo-portuguesa em risco de perder herança do pai devido a tribunal islâmico no Dubai

Uma adolescente anglo-portuguesa residente no Reino Unido corre o risco de perder o direito à herança do pai devido à decisão de um tribunal islâmico no Dubai, adiantou esta sexta-feira à agência Lusa uma organização de apoio judicial britânica.

Radha Stirling, a diretora executiva da organização "Detained in Dubai", criada para dar apoio jurídico a pessoas com problemas com a justiça daquele estado árabe, afirmou estar em causa um património de cerca de meio milhão de libras (566 mil euros).

A ativista disse que Paris Shahravesh de 14 anos, ficou "chocada" ao saber que, poucos dias depois da morte, a 03 de março do pai, Pedro Correia dos Santos, a viúva, Samah al-Hammadi, pediu um certificado sucessório.