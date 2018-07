Adolescente atira-se para a frente de camião para salvar sobrinho

Jayla Wallace e Jordyn Prior foram ambos projetados por cerca de três metros.

Jayla Wallace, de 13 anos, atirou-se para a frente de um camião que passava em Swan View, na Austrália, para salvar o sobrinho de quatro anos de ser atropelado, Jordyn Prior. A adolescente e o menino estavam a sair de um autocarro quando, de repente, a criança começou a correr em direção à estrada no exato momento em que passava o veículo pesado. Ambos foram projetados por cerca de três metros.

"O Jordyn não conseguiu ver que o camião estava a tentar ultrapassar o autocarro e foi aí que a Jayla correu atrás dele e tentou afastá-lo do caminho, mesmo sabendo que ia ser atingida", contou a mãe da criança, Jessy Scattini, ao jornal 9 News Perth.

As duas crianças foram levadas para o Hospital Midland para serem examinadas e, mais tarde, o menino foi transferido para o hospital pediátrico Perth Children’s Hospital. Tanto a adolescente como o menino ainda se encontram internados.

Como por milagre, Jayla sofreu apenas algumas escoriações e hematomas e é agora vista pela família como uma heroína. "Ela é o nosso anjo da guarda e sem ela, eu não sei o que é que teria acontecido ao Jordyn", disse ainda Jessy ao jornal australiano.

A mãe do menino expressou também o seu agradecimento a todas as pessoas que estavam presentes e pararam para ajudar as duas crianças e referiu que gostaria de falar com o motorista do camião apenas para o tranquilizar e lhe dizer que estão todos bem.

A polícia já falou com o condutor do veículo pesado e continua a recolher testemunhos do acidente.