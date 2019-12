Adolescente cria currículo para convencer os pais a receber um cão no Natal

Kayla Severi, uma jovem com 18 anos, incluiu um cachorro na sua lista de Natal e, após a mãe ter recusado o pedido, a jovem de Sydney, Austrália, decidiu criar um currículo para convencê-la das suas capacidades como dona de um cão.Muitas foram as abordagens que Kayla utilizou para convencer a mãe a ficar com um cachorro que tinha visto no snapchat de um amigo. Apesar de todas as vezes que recebeu um 'não' como resposta vinda da mãe, a rapariga não desistiu.Kayla elaborou um Currículum Vitae para se candidatar ao trabalho de 'dona' e neste documento incluia todas as qualificações e pontos fortes que tinha para elaborar este trabalho de forma exímia. Esta dizia ter excelentes habilidades para gerir o seu tempo, bastante dinheiro para cobrir os custos do cachorro e as doses generosas de amor e bondade.Apesar de já haver dois cães na família Kayla queria ter um animal apenas dela e, por esse motivo, trabalhou durante todo o ano para ter condições financeiras para suportar o gasto que cuidar de um cão requer.Depois de ler o currículo, que Kayla redigiu, a mãe autorizou-a a ficar com o cachorro. A jovem de 18 anos ainda trabalha na pizzaria e agora, toma conta de Bandit, o seu novo cachorro.