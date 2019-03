Adolescente viciada em cocaína aborta após engravidar de homem de 37 anos

Lowri Hawkins consumia diariamente droga desde os 12 anos.

13:15

Lowri Hawkins, uma jovem britânica, era viciada em cocaína desde os 12 anos. A sua rotina consistia em consumir linhas de droga diariamente, cocaína e M-Kat (alternativa ao ecstasy) e fumar canábis. Além destas substâncias, a jovem também ingeria frequentemente vodka.



Aos 13 anos, engravidou de um homem com 37 anos. Este tinha conhecimento da idade de Lowri, mas, ainda assim, iniciou um relacionamento sexual com a adolescente.



Lowri foi obrigada a fazer um aborto. No auge do seu vício os órgãos começaram a não se desenvolver e a adolescente atingiu os 31 kg de peso.



As drogas eram pagas pelos pais de um amigo que não sabia da adição de Lowri. Foi ao tentar obter álcool que conheceu o homem de 26 anos de quem engravidou e que, mais tarde, acabou preso por mais de 10 anos por abusar da jovem e de outra rapariga.



Após a fase negra da sua vida, a jovem deu a volta e, atualmente, já com 19 anos, trabalha com a polícia de Gwent para ajudar a treinar novos polícias sobre como lidar com raparigas na posição em que ela estava.

Lowri agora está livre de drogas há seis anos e é mãe. A história de superação e o trabalho que tem vindo a desenvolver valeram-lhe a indicação para um prémio na sua terra natal.