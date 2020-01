Adolescente de 16 anos suspeito de abusar sexualmente de criança em Cabo Verde

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde anunciou esta quarta-feira a detenção, na ilha de São Vicente, de um adolescente de 16 anos, por suspeitas de abuso sexual de uma criança de cinco anos.

Em comunicado, aquela força de investigação criminal refere que a detenção, fora de flagrante delito, foi concretizada na sexta-feira por elementos do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

O adolescente é suspeito, segundo a PJ, de um crime agravado de agressão sexual a menor, perpetrada este mês.

A vítima, uma criança de cinco anos, é enteada do pai do suspeito, com quem reside na mesma casa.

Presente no primeiro interrogatório judicial, o adolescente viu o Tribunal da Comarca de São Vicente aplicar-lhe Termo de Identidade e Residência, aguardando o desfecho do processo em liberdade.