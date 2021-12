Jovem de 18 anos faz-se explodir dentro de escola ortodoxa perto de Moscovo

Até 12 pessoas podem ter ficado

feridas

como resultado da explosão, de acordo com a agência estatal ASSTnews.



Um adolescente russo de 18 anos fez-se explodir dentro de uma escola ortodoxa perto de Moscovo, na Rússia.O suspeito fez disparar um artefato explosivo improvisado às 08h24, horário de Moscovo, no Mosteiro Feminino de Vladychny, na cidade histórica de Serpukhov, a menos de 100 quilómetros ao sul da capital russa.O jovem feriu-se a si mesmo e a pelo menos mais um menor, de acordo com o Ministério do Interior da Rússia.

A polícia evacuou o prédio funcionários e ambulâncias foram chamadas ao local.

A agência russa TASS, citando uma fonte não identificada, relatou que o suspeito morreu devido à perda de sangue.