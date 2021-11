Adolescente desaparecida resgatada pela polícia depois de fazer sinal que aprendeu no TikTok

Uma jovem de 16 anos, desaparecida desde terça-feira na Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América, foi resgatada pela polícia depois de ter sinalizado que precisava de ajuda ao fazer um gesto que aprendeu na rede social TikTok.



O sinal consiste em levantar a mão com a palma para fora, depois colocar o polegar para dentro e fechar os dedos em redor do polegar. De acordo com a imprensa internacional, o sinal costuma ser utilizado para alertar para a violência doméstica.





A polícia prendeu James Brick, de 61 anos, depois de ter recebido uma denúncia que dava conta de que a jovem precisava de ajuda ao estar a ser raptada por um homem desconhecido.James Brick foi acusado de sequestro ilegal e de posse de pornografia de menores de 18 anos.