Adolescente detido depois de matar a irmã e a mãe

Valentina Doyenkin tinha 23 anos e estudava economia e a mãe tinha 51 anos.





Krasnodar Krai, a sudoeste da Rússia, região onde o jovem vivia com a mãe, a irmã e o pai que morreu há poucos anos.





Mikhail Doyenkin, de 17 anos, terá alegadamente assassinado com uma faca a irmã Valentina e a mãe Natalia.O crime aconteceu na casa da família a 10 de maio em São Petersburgo, Rússia. Três dias depois do crime, o adolescente foi detido, mas ainda não foram identificadas as suas motivações.De acordo com o site Russian State TV , Mikhail confessou: "Eu estava a dormir, depois acordei, peguei na faca e matei-as".As autoridades estão a investigar possíveis causas, no entanto, continuam sem respostas pois o acusado surge feliz ao lado da irmã em todas as imagens publicadas nas redes sociais.Após o homicídio, o adolescente fugiu paraMikhail permanecerá em custódia até dia 10 de julho, altura em que será tomada uma decisão sobre este caso.