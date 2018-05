Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adolescente é esfaqueado até à morte em frente ao McDonald's

Presumível homicida entregou-se às autoridades esta manhã.

16:32

Um adolescente de 17 anos entregou-se esta sexta-feira às autoridades após, alegadamente, ter esfaqueado um menor de 16 anos em frente ao McDonald's de Birmingham, nos Estados Unidos.



O jovem entregou-se esta manhã cedo mas o crime terá ocorrido por volta das 15h30 de quinta-feira.



A vítima foi encontrada perto da cadeia de restaurantes e foi declarada morta no local, apesar dos serviços de emergência terem feito tudo para a salvar.



Lower Parade, o alegado homicida, permanece sob custódia da polícia, segundo avança o jornal Sky News.



O caso encontra-se em investigação e as autoridades apelam que os adolescentes não tenham em sua posse armas.



"Estamos a trabalhar para impedir que os jovens carreguem facas por meio de nosso projeto Precious Lives. Centenas de milhares de alunos já assistiram a uma apresentação contundente, destinada a afastá-los do crime. Mas essa iniciativa não é suficiente por conta própria", afirma o chefe-adjunto da polícia, Alex Murray.



Para já, as motivações do jovem são ainda desconhecidas