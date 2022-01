Dois jovens esfaqueados até à morte em Inglaterra

Dois jovens, de 17 e 21 anos, foram esfaqueados até à morte no centro da cidade de Doncaster, em Inglaterra, de acordo com a BBC. Um outro jovem de 18 anos também foi esfaqueado no mesmo incidente mas sobreviveu com ferimentos ligeiros.Os homicídios aconteceram após uma discussão ocorrida na madrugada deste sábado, segundo informações divulgadas pela polícia de South Yorkshire.Um jovem de 17 anos foi detido por suspeitas de ser o autor dos crimes.O comandante distrital da polícia de Doncaster disse que vão investigar o caso.