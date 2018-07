Adolescente em estado grave após acertar com flecha no olho

Devon, de 14 anos, estava de férias quando ocorreu o acidente.

Um jovem britânico de férias em Itália acertou acidentalmente com uma flecha no seu próprio olho, ficando em estado grave. Devon White, de 14 anos, estava com a família num barco quando tudo aconteceu. Foi atingido a uma velocidade de 96 quilómetros por hora.

O adolescente, que tinha uma máscara de mergulho colocada, estava a mexer no arpão quando a flecha saiu disparada a alta velocidade em direção ao seu olho esquerdo.



A família alertou os paramédicos e Devon foi levado para um hospital de Roma de helicóptero.

"É um milagre este rapaz ainda estar vivo. Nunca vi nada assim", afirmou Salvatore Capasso, chefe da polícia, citado pelo The Sun. "A flecha estava espetada na cara e ele ainda estava vivo e a falar. É espectacular", acrescentou.

Devon está agora a receber tratamento médico na unidade hospitalar.