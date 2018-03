Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem espancada até à morte por 10 raparigas

Egípcia de 18 anos foi vítima de um ataque de caráter racial e não resistiu aos ferimentos causados.

15:30

Uma adolescente egípcia, que residia no Reino Unido, morreu três semanas depois de ser brutalmente agredida por um grupo de 10 raparigas, naquele que se suspeita ter sido um ataque de índole racial.



Mariam Moustafa, de 18 anos, ficou em coma a lutar pela vida depois de ser espancada à porta de um centro comercial em Nottingham, junto a uma paragem de autocarros.



A estudante de Engenharia foi imediatamente levada para o hospital em estado grave e os médicos induziram-na em coma. No entanto, a jovem acabou por morrer esta quarta-feira.



A sua família acredita que a jovem foi apanhada num ataque motivado por questões raciais pelas mesmas mulheres que já a tinham insultado anteriormente na rua.



"Há quatro meses atrás, duas das 10 mulheres que agrediram a minha filha já lhe tinham lançado insultos verbais na rua sem razão aparente. Na altura fomos à esquadra da polícia fazer queixa mas não fizeram nada para proteger a Mariam", relatou a mãe da jovem egípcia numa publicação no Facebook, entretanto apagado.



A mulher explicou ainda à imprensa do Egipto que no dia do ataque que deixou a filha entre a vida e a morte, Mariam ainda tentou escapar das mãos das agressoras, correndo da porta do centro comercial até à estação dos autocarros. "Ainda houve um homem que a tentou defender mas mais ninguém interferiu", explica, relembrando que a agressão ocorreu por volta das 20h00, numa zona bastante frequentada.



Entretanto, uma adolescente de 17 anos, que foi detida na sequência dos factos, já foi posta em liberdade condicional. As autoridades vão proceder agora à autópsia do corpo da jovem, no entanto, tudo aponta para que tenha sido uma hemorragia cerebral causada pelas pancadas que sofreu na cabeça a causa da morte.



De acordo com o relatório policial, a jovem foi espancada durante vários minutos. Apesar de ter ficado gravemente ferida, Mariam ainda conseguiu entrar dentro de um autocarro. Ao chegar a casa, o seu estado de saúde começou a deteriorar e foi levada rapidamente ao hospital, onde foi submetida a uma operação ao cérebro para travar a hemorragia.



Agora, as investigações prosseguem e a polícia está a pedir a todas as possíveis testemunhas que estivessem no local para contarem o que sabem, de modo a que as agressoras sejam punidas devidamente.