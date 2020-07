Adolescente mata irmão na disputa por comando da televisão em Angola

A disputa entre dois irmãos, de 14 e 17 anos, por um controlo remoto de televisão resultou na morte do mais velho, atingido com uma faca, na cidade de Malanje, capital da província angolana com o mesmo nome, informou hoje a polícia local.

De acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) local, Lindo Ngola, a vítima morreu atingida por um golpe de faca na zona do tórax.

Lindo Ngola explicou que o desentendimento se terá iniciado quando o menor pediu ao irmão que mudasse de canal, mas não foi atendido.

De faca em punho, adiantou ainda o responsável, o menor desferiu alguns golpes na zona do peito do irmão, tendo a vítima vindo a falecer momentos depois.