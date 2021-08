Adolescente morre após paragem cardiorrespiratória durante sexo com homem de 26 anos

Em nota, a Prefeitura de Cubatão informou que a mulher foi levada para o hospital já desmaiada. Conforme o protocolo, foi iniciada a reanimação, porém, ela não resistiu.

A polícia braseira está a investigar a morte de uma adolescente de 15 anos que terá morrido após uma paragem cardiorrespiratória enquanto fazia sexo com um homem de 26, que a transportou ao hospital em São Paulo.De acordo com o jornal G1, a família da vítima desconhecia qualquer doença respiratória, assim como o relacionamento que a jovem mantinha com o companheiro.Após ter dado entrada na unidade hospitalar, a Polícia Civil foi chamada para averiguar alegadas agressões físicas sofridas pela rapariga, que não apresentava sinais de violência.Segundo os enfermeiros, a mulher estava inconsciente e com uma hemorragia na zona genital.O homem de 26 anos relatou que estava com a parceira dentro do carro e percebeu que ela começou a desfalecer, com a pele pálida.