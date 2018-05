Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rapariga de 17 anos após médicos falharem e diagnosticarem "stress"

Maddy Orford, de 18 anos, nunca recuperou a consciência e foi posta em coma induzido após a segunda tentativa dos cirurgiões de lhe darem um novo coração.

Uma adolescente britânica, de 18 anos, morreu na sequência de um diagnóstico mal feito.



Maddy Orford era uma rapariga ativa e muito ligada ao desporto, no entanto, aos 17 anos começou a sofrer de enxaquecas e cansaço. Os médicos diagnosticaram-lhe stress devido à vida enquanto adolescente e a pressão em escolher que Universidade queria.



Após o diagnóstico, a saúde de Maddy começou a deteriorar-se rapidamente e, só depois de inúmeros exames, foi diagnosticada com cardiomiopatia dilatada - uma doença que causa um coração aumentado -, segundo avançou o jornal britânico Mirror.



A jovem precisava de um novo coração para sobreviver e, ainda assim, esse transplante só lhe daria outros 25 anos de vida. A família ficou devastada e prosseguiu com a cirurgia.



A primeira tentativa não foi bem sucedida e, no segundo dia, os médicos voltaram a tentar. Maddy não sobreviveu ao segundo procedimento e morreu.



As últimas palavras da adolescentes foram marcantes para a família.



"Quando ela estava a entrar no bloco operatório, estávamos devastados, mas Maddy disse para não nos preocuparmos e que tudo ficaria bem", disse Barbara Spiller, mãe da jovem.



Após a morte trágica de Maddy, a família dedica-se a manter o nome e memória da jovem vivos alertando para as condições cardíacas dos jovens que podem ser limitativas ou mesmo fatais.