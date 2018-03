Adolescente morta por homem que já a tinha violado

Cadáver foi encontrado no rio por um pescador. Jovem estava desaparecida desde o verão.

O corpo de Kristen Stone, de 19 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição por um pescador num rio da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Charles Cottingham, veterano da força aérea, é acusado do crime, um ano após ter sido detido por violar a jovem.

De acordo com o jornal Mirror, a autópsia ao corpo concluiu que a adolescente foi morta "violentamente, mas não é possível determinar a causa exata do óbito. Acredita-se que terá sido sufocada ou afogada".

Kristen denunciou a violação de Charles, em 2016 após o homem responder a um anúncio de cariz sexual que a adolescente colocou no seu perfil do Facebook. Segundo a jovem, o criminoso começou a chantageá-la e obrigou-a a realizar atos sexuais sob ameaça de disparar uma arma contra a cabeça da rapariga.

Charles foi acusado de rapto e de abuso da jovem.



Contudo, uma vez que não foi possível apurar se Kristen não colaborou no ato sexual de forma deliberada – dúvida causada pelos sucessivos anúncios nas redes sociais da jovem para encontros sexuais- o criminoso foi solto após duas noites na cadeia e sujeito a liberdade condicional durante dois anos. Acabou detido em setembro de 2017 depois do desaparecimento de Kristen, em agosto.

As autoridades acreditam que a nova oferta prostituição de Kristen no Facebook terá levado ao "surto de ciúmes" do homem.

A adolescente foi vista pela última vez por vizinhos, que afirmam ter visto a jovem entrar num carro cuja descrição corresponde ao do criminoso.

Charles aguarda julgamento e ainda não falou com os polícias sobre o dia do crime.