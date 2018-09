Adolescente perseguido por colega morre com reação alérgica a queijo

Incidente aconteceu na William Perkin High School em Greenford, Londres.

19:18

Um adolescente com 13 anos morreu na sequência de uma reação alérgica após ter sido perseguido por um colega com um pedaço de queijo na William Perkin High School em Greenford, Londres.



Os factos remetem para o dia 28 de junho de 2017, altura em que o jovem Karanbir Cheema teve te ser internado de urgência no Great Ormond Street Hospital, onde acabou por morrer no dia 9 de julho desse mesmo ano.



Karanbir era alérgico a trigo, glúten, laticínios, ovos e nozes, sendo que na escola onde estudava, o estado de saúde do jovem era conhecido entre professores, funcionários e restantes alunos, segundo avança o The Sun.

Esta quarta-feira, dia 19 de setembro, começaram a ser ouvidas as pessoas que testemunharam este incidente sendo que, Kiewran Oppatt, o primeiro paramédico a chegar ao local, avançou ao jornal The Sun que percebeu de imediato que a criança corria risco de vida.



"Fomos informados pelos funcionários da escola que havia a possibilidade de alguém ter perseguido o rapaz com um pedaço de queijo", afirmou Oppatt.

Na altura, outro menino com 13 anos foi apontado como suspeito pela tentativa de homicídio mas acabou por não ser formalmente acusado.



O detetive Christian Rodgers, outra das testemunhas neste caso, também terá avançado que a pessoa envolvida nesta morte já não se encontra na escola.