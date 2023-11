Adolescente sírio detido por pontapear rabino nas costas no Metro de Paris

A polícia francesa deteve um adolescente sírio, de 14 anos, por pontapear um rabino nas costas no Metro de Paris, relataram esta quinta-feira a agência Reuters e o jornal francês Le Figaro.O incidente ocorreu esta quarta-feira. As autoridades descrevem que o agressor abordou o rabino, de 45 anos, em tom agressivo, em língua árabe. A vítima respondeu ao pontapé nas costas com um soco em direção à cara do adolescente, mas não o atingiu.De acordo com um procurador judicial, a possibilidade de a conduta do jovem ter sido motivada por razões antissemitas agravou as acusações. Desde o ataque lançado pelo Hamas a Israel , a 7 de outubro, registaram-se 1.159 atos antissemitas em solo francês, número que praticamente triplica o total de 2022. A primeira-ministra, Élisabeth Borne, participa este domingo numa marcha em Paris contra o fenómeno.