Um adolescente sobreviveu a uma viagem do Quénia até à Holanda no trem de aterragem do avião este fim de semana, avança o The Telegraph.As autoridades encontraram o jovem de 16 anos vivo dentro do avião, em estado de hipotermia. O passageiro clandestino foi levado para um hospital em Maastricht, após ter feito a longa viagem.Não se sabe como o jovem conseguiu entrar no trem de aterragem, mas as autoridades garantem que é uma sorte estar vivo, já que esta prática normalmente leva à morte.