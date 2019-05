Adolescente usa auto-estrada como "atalho" para chegar a casa e acaba resgatado pela polícia

A polícia britânica foi chamada, na manhã desta segunda-feira, para a movimentada autoestrada M6 por estar alegadamente uma criança a circular naquela via. A M6 liga as cidades de Liverpool e Kingston upon Hull, no Reino Unido,

A criança foi vista por volta das 10h00 locais e a situação foi imediatamente reportada às autoridades por alguns condutores que passavam na localidade.





No local, a polícia verificou que se tratava de um adolescente de 18 anos que estava a usar aquele troço como "atalho" para chegar a casa mais rápido.O adolescente encontra-se em segurança e foi levado pelo carro patrulha da polícia.

A polícia North West Motorway pediu aos motoristas especial atenção na rodovia sul, com uma publicação no Twitter.



"Aproxime-se com cuidado e siga as instruções no pórtico", lê-se na publicação.