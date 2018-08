Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adolescente vê namorado morrer-lhe nos braços e imagem comove Internet

Jovem subiu para a cama de hospital e despediu-se no momento em que os médicos desligaram as máquinas de suporte de vida.

Stephanie Ray, uma jovem de 15 anos do Reino Unido, publicou na página pessoal de Facebook uma foto emotiva da despedida ao namorado de 16 anos que estava em coma após ter contraído graves ferimentos na cabeça durante um mergulho.



A jovem decidiu subir para a cama de hospital onde o namorado estava e abraçou-o.



Blake Ward, de 16 anos, encontrava-se ligado às máquinas de suporte de vida e Stephanie abraçou-o no momento em que os médicos desligaram o dispositivo que mantinha o jovem "vivo".



O momento ficou registado em fotografia que foi posteriormente publicada no Facebook. Stephanie escreveu uma mensagem emocionada sobre a morte do namorado.



"Hoje tem sido o dia mais difícil de sempre para mim e nunca me vou conseguir esquecer", escreveu Stephanie.



"Ele sabe que terá para sempre um lugar especial no meu coração. Nunca te irei esquecer, voa alto meu bebé", acrescentou.



A família decidiu criar uma campanha de angariação de fundos para poder pagar o funeral de Blake.