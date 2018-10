Raparigas britânicas estão mais infelizes e as redes sociais não ajudam

Inquérito revela que as redes sociais são das principais fontes de stress identificadas pelas jovens.

Um estudo feito pela organização juvenil de raparigas Girlguiding, no Reino Unido, avança que as mulheres e jovens adolescentes sentem-se agora muito menos felizes do que eram há dez anos.



As redes sociais como o Facebook, Twitter e Instagram, são as principais causas de stress, sendo citadas como tal por 59 por cento das jovens com idades entre os 11 e 21 anos.



O inquérito indica também que apenas 25 por cento das inquiridas, que têm entre 7 e 21 anos afirmam estar "muito felizes". Em 2009, 41 por cento das raparigas dizia estar muito feliz.

Outra conclusão alarmante do estudo, é que que 50 por cento das participantes com idades os 11 e 21 anos também dizem sentir os efeitos negativos de se sentirem infelizes para a sua saúde física.

A diretora da Girlguiding, Amanda Medler, explica que é preciso fazer algo para cuidar da saúde mental das jovens e mulheres em relação à infelicidade e ao stress. A responsável pede o empenho de organizações, governos, escolas e famílias num trabalho coletivo para tornar as raparigas mais positivas, avança o jornal Independent.