Corpos de quatro raparigas entre os 11 encontrados em casa de Nova Deli

Cadáveres de vítimas da mesma família estavam pendurados e com os olhos vendados.

Onze pessoas da mesma família foram encontradas mortas pela polícia indiana este domingo, numa casa em Nova Deli, a capital do país.



Os corpos de quatro homens, três mulheres e quatro raparigas foram encontrados com os olhos vendados e as mãos amarradas atrás das costas, um deles estaria no chão e os restantes dez pendurados no teto, segundo afirmações da polícia local, citada pela Reuters.



O alerta terá sido dado por volta das 8h00 desta manhã de domingo, por um vizinho, segundo avança o Hindustan Times. A polícia investiga se se terá tratado de um caso de suicídio coletivo ou se se trata de um caso de violência, resultante de guerras de gangues criminosos.



A 18 de junho, três pessoas foram mortas e cinco ficaram feridas devido a confrontos entre gangues, cuja rivalidade remonta ao ano de 2013. Embora a polícia ainda não tenha estabelecido uma ligação entre as duas ocorrências, a investigação aponta nesse sentido, disse à Reuters fonte oficial da polícia.