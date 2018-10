Adolescentes fazem saudação nazi à entrada de Auschwitz

Raparigas causaram forte indignação e estão a ser procuradas pelas autoridades.

Três adolescentes causaram forte indignação após terem feito a saudação nazi à entrada de Auschwitz, na Polónia. As raparigas estão a ser procuradas pelas autoridades do país.



A imagem polémica foi partilhada pelas jovens na rede social Instagram mas apagada pouco depois, revela o jornal Daily Mail. Apesar de ter sido removida, as autoridades que estão no museu do antigo campo de concentração nazi viram-na e chamaram a polícia de modo a relatar os atos impróprios.



A foto foi depois republicada num grupo no Facebook como forma de alerta.



"A partida destas raparigas prova como a educação acerca dos horrores do Holocausto e dos sistemas totalitários é necessária. Especialmente com o anti-semitismo a crescer na Polónia", pode ler-se no comentário do "Racist and Xenophobic Behaviour Monitoring Centre".



A lei polaca proíbe discursos de ódio baseados na religião e que promovam o ideal fascista. As raparigas podem vir a ser condenadas a uma pena que pode chegar aos três anos de prisão.