Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adolescentes presos por morte de jornalista na Irlanda do Norte

Suspeitos detidos estão associados ao Novo IRA, grupo terrorista responsabilizado pela morte de Lyra McKee.

Por F.J.G. | 01:30

A polícia irlandesa prendeu este sábado dois adolescentes, de 18 e 19 anos, pelo homicídio da jornalista Lyra McKee, baleada mortalmente na noite de quinta-feira durante confrontos entre jovens nacionalistas e a polícia em Londonderry, Irlanda do Norte.



Os jovens estarão ligados ao chamado Novo IRA, que foi responsabilizado pelo homicídio de McKee e pelo ataque de janeiro com um carro armadilhado contra um tribunal, também em Londonderry.



Nesse ataque, o homicídio da jornalista fez temer o regresso da violência sectária à Irlanda do Norte, alimentada pelas divisões em torno do Brexit.



O grupo terrorista, criado por dissidentes do extinto Exército Republicado da Irlanda (IRA) opõe-se ao Acordo de Sexta- -Feira Santa, que em 1998 pôs fim a décadas de violência, vitimou mais de 3600 pessoas.



A polícia divulgou, entretanto, imagens de videovigilância que mostram os últimos momentos de vida da jornalista.



McKee surge nas imagens entre a multidão que testemunhava a revolta dos jovens nacionalistas após buscas da polícia nas zonas de Mulroy Park e Galliagh. No vídeo pode ver-se um homem encapuzado a disparar sobre a polícia pelas 23h00 de quinta-feira. Terá sido esse atirador que atingiu McKee. Levada para o hospital, a jovem de 29 anos veio a morrer pouco depois.



O ex-presidente dos EUA Bill Clinton, um dos arquitetos do acordo de paz, lamentou o crime e disse: "Não podemos deitar fora 21 anos de paz".