Adolescentes roubam avioneta e voam mais de 90 quilómetros

Dupla está num centro de detenção juvenil.

Aeroporto Regional de Vernal, em

Jensen.



Os dois adolescentes conseguiram ter acesso a um semirreboque e conduziram-no para a pista privada onde roubaram a avioneta composta por apenas um motor.



A avioneta foi vista a voar a baixa altitude durante uma distância de mais de 90 quilómetros, descreve o jornal britânico Mirror.



Dois adolescentes, de 14 e 15 anos, roubaram uma avioneta ultra leve Cessna de um aeroporto privado.A dupla, que passava o Dia de Ação de Graças - um feriado muito celebrado nos Estados Unidos - no estado americano de Utah, abandonou o grupo de amigos e dirigiu-se para o

"Ambos os adolescentes estão no Centro de Detenção da Juventude em Split Mountain, em Vernal, com múltiplas acusações", esclarecem as autoridades locais.



A investigação ainda decorre.

