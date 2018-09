Adolescentes roubam loja depois de empregado desfalecer a sua frente

Polícia identificou os suspeitos filmados por câmara de vigilância, mas ainda não os localizou.

Por J.C.M. | 13:13

As imagens da câmara de vigilância de uma loja de conveniência de Auburn, no estado americano de Washington, mostram um assalto desconcertante.Dois adolescentes estão a comer guloseimas que retiraram das prateleiras, quando o empregado os aborda, para que paguem o que estão a consumir. A meio da discussão, o empregado desfalece e cai, inanimado, sobre um expositor da loja.A primeira reação dos jovens é fugir, mas rapidamente voltam atrás. Perante a vítima inconsciente, em vez de pedirem ajuda, roubam uma nota de um dólar que o empregado tinha na mão, antes saltarem o balcão para retirar o dinheiro da caixa registradora e vários produtos que ali estavam em exposição.O caso foi revelado pela polícia de Auburn , que divulgou as imagens na rede social Facebook no início desta semana, pedindo ajuda para identificar os dois rapazes e um homem que entra na loja e, aparentemente, não faz nada para ajudar a vítima.Esta quinta-feira, a polícia anunciou que já conseguiu falar com o homem que aparece nas imagens, ilibando-o de qualquer responsabilidade no caso. E adianta que os dois adolescente já foram identificados, mas que ainda não os conseguiu localizar.O empregado, chamado Zarif, acabou por ser assitido quando outro cliente que entrou na loja pediu ajuda. Sofreu um AVC e permanece em estado crítico no hospital.