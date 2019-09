Adolescentes solteiros são menos depressivos do que os que namoram

Um estudo recente, publicado no Journal Of School Health, revela que os adolescentes que optam por não namorar desenvolvem características sociais e de liderança superiores às daqueles que namoram durante a adolescência. Para além disto, os jovens solteiros são menos deprimidos.As relações amorosas são muito comuns entre os adolescentes, a maioria dos jovens entre os 15 e os 17 anos namorou durante esta fase de transição para a vida adulta, de acordo com a investigadora, Brooke Douglas da Universidade da Geórgia.É ainda do conhecimento geral que o namoro é uma experiência importante para o desenvolvimento individual e para o bem-estar dos jovens. O que nos leva a questionar: serão os adolescentes que não namoram socialmente desajustados?Segundo a investigação levada a cabo pela "Orpinsas", a ausência de relações amorosas na vida de um adolescente não compromete o desenvolvimento destes. Pelo contrário, estes jovens desenvolvem maiores capacidades sociais e de liderança e, no geral, têm menor propensão para a depressão relativamente àqueles que namoram.