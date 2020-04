Adorava vestidos de princesas e queria ser dentista: Menina de 5 anos morre com coronavírus

Uma menina de cinco anos morreu este domingo vítima do novo coronavírus, menos de um mês após ter sido internada num hospital em Detroit, EUA. Skylar Herbert tinha o sonho de ser dentista, adorava peluches e vestidos de princesa.



A menina era filha de dois dos "heróis" que diariamente, sem capa, salvam vidas. A Mãe, LaVondria, é agente da polícia há 25 anos. O pai, Ebbie, é bombeiro há 18 anos.







A criança acabou por morrer no Hospital Beaumont, ao lado da família e da equipa de médicos que acompanharam o seu processo e tratamento. É, até ao momento, a vítima mais jovem do Estado de Michigan vítima da covid-19, de acordo com informação do Departamento de Saúde e Serviços Humanos do estado.



Depois de Skylar morrer e devido à demora no diagnóstico da menina, LaVondria quer formalizar uma queixa contra a unidade hospitalar por considerar que não foram cumpridas as diretrizes para um correto diagnóstico da covid-19. As causas que levaram Skylar a contrair o coronavírus ainda não são conhecidas. No entanto, a mãe da menina diz que perdeu o alfato e paladar, um dos sintomas associados ao vírus.



Leona Pannell-Herbert, avô da Skylar afirmou que a menina era uma "pequena diva", por ser vaidosa e pela sua personalidade atrevida