“Adoro bolos com creme”: Ativistas atiram tortas à cara do CEO da Ryanair em Bruxelas

Michael O'Leary, CEO da Ryanair, esta quinta-feira, num protesto contra as emissões de carbono da companhia aérea, avançou a agência Reuters.

Um grupo de ambientalistas atirou tortas à cara de"Parem a poluição", gritou uma manifestante depois de bater no rosto de O'Leary com uma torta, quando este se preparava para tirar fotografias junto a um recorte de papel da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.O CEO da companhia aérea, que foi a Bruxelas pedir que os voos fossem autorizados a cruzar o espaço aéreo francês durante ataques de controlo de tráfego aéreo naquele país, reagiu com ironia ao sucedido. "Adoro bolos com creme. São os meus preferidos", disse aos jornalistas presentes no local."A minha única reclamação foi que o creme era artificial e não era saboroso", acrescentou.Os autores do protesto não se identificaram nem disseram se pertencem a alguma organização.