Adultério deixa de ser crime na Índia

Supremo Tribunal indiano despenalizou o adultério, ao declarar inconstitucional uma lei do Código Penal.

08:37

O Supremo Tribunal indiano despenalizou o adultério, ao declarar inconstitucional uma lei do Código Penal, com perto de 160 anos, que permitia ao marido decidir se as relações sexuais da mulher com outro homem eram, ou não, crime.



A despenalização surge três semanas depois de a homossexualidade ter deixado de ser crime naquele país.