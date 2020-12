Advogada admite que serviços secretos brasileiros ajudaram Flávio Bolsonaro

A advogada de Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, reconheceu que a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN, os serviços secretos brasileiros), fez relatórios orientando Flávio como escapar das acusações de corrupção do Ministério Público, contrariando assim os desmentidos da própria ABIN e do ministro que tutela a agência.









A revista ‘Época’ noticiou na semana passada que Bolsonaro ordenou à secreta que ajudasse o filho a escapar das acusações de corrupção, e que a ABIN teria produzido relatórios a aconselhar Flávio sobre como destruir juridicamente as acusações. Tanto a secreta como o ministro que a tutela, o general Augusto Heleno, confirmaram a existência de reuniões com Jair Bolsonaro e os advogados do filho, mas negaram a produção de quaisquer relatórios. No entanto, a advogada de Flávio, Luciana Pires, veio agora admitir implicitamente as existência desses relatórios, ao garantir à revista ‘Época’ que não seguiu nenhuma das “recomendações” da secreta.

A juíza Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal já pediu à Procuradoria-Geral da República a abertura de uma investigação formal, a qual, se confirmada, pode levar Jair Bolsonaro a ser acusado pelo crime de responsabilidade, por usar um órgão do estado para favorecimento pessoal do filho.