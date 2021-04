Advogada tenta processar membro da família real britânica após pedido de casamento de falso príncipe Harry

Príncipe Harry Middleton o que levou o juiz do Tribunal Superior de Punjab e Haryana na Índia a classificar o caso como uma "fantasia".



Palwinder Kaur foi mais longe e escreveu uma carta ao príncipe Carlos, pai de Harry, alegando que o marido de Meghan Markle não tinha cumprido a sua promessa. O juiz pediu à mulher que confirmasse com quem andava a falar online e explicou-lhe que existem muitos perfis falsos na internet.



De referir que Harry é casado com Meghan Markle e tem dois filhos, um de um ano e outro ainda por nascer.

Um pedido de casamento do Príncipe Harry levou uma advogada a tentar processar o membro da família real por este... voltar com a sua palavra atrás. O problema? Palwinder Kaur achava que andava a falar com o verdadeiro príncipe após ter sido abordada por um homem numa sala de conversa online, no entanto, não passava de um vigarista com quem andou a falar online durante semanas.O caso é insólito e quase parece ter sido tirado de um filme de comédia. A advogada Palwinder exigiu mesmo que as autoridades indianas emitissem um mandado de captura internacional para o duque de Sussex de forma a que este cumprisse a promessa que fez de casar consigo.A mulher tentou processar