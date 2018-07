Advogado assassinado em frente à filha de um ano

Vítima só teve tempo de passar o bebé à ama antes de ser baleada, no Brasil. Momento foi filmado.

01:08

Um advogado, de 46 anos, foi atacado esta quinta-feira por um homem armado que aabou por matá-lo à frente da filha de um ano e seis meses, em Caruaru, no Brasil.



A notícia foi avançada por vários sites de notícias brasileiros e há imagens da execução captadas por um sistema de videovigilância.



No vídeo é possível ver André Ribeiro a estacionar o carro em frente à casa da ex-mulher e a retirar a filha do veículo. Segundos depois, a ama da menina sai também do carro e é nessa altura que, com a flha já nos braços, o advogado é abordado por um homem armado.



A vítima tentou permanecer calmo pela filha e entregou-a à ama. Posteriormente, ajoelha-se na calçada. Já no chão, André é baleado cinco vezes com a flha ainda muito perto do local.



O suspeito do crime terá fugido, segundo avança o jornal local JC Online.



De acordo com as autoridades, uma testemunha afirma que o suspeito anunciou um assalto. A vítima terá pedido calma e disse que o assaltante podia levar o que quisesse.



A investigação prossegue para determinar se terá sido um assalto violento ou uma execução motivada por alguma vingança.