Advogado de Lula aprovado para juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil

Cristiano Zanin, advogado pessoal do Presidente brasileiro, Lula da Silva, foi aprovado esta quarta-feira pelo Senado para juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil e afirmou que sabe "distinguir os papéis" e que defenderá a constituição.

Cristiano Zanin tinha sido indicado por Lula da Silva para membro da mais alta instância do poder judiciário no Brasil, tendo o seu nome sido aprovado esta quarta-feira no senado por 58 votos a favor e 18 contra.

"Sei a distinção dos papéis entre um advogado e um ministro do Supremo Tribunal Federal", afirmou Cristiano Zanin, durante as perguntas a que foi submetido no senado.