Advogado da atriz pornográfica Stormy Daniels pondera candidatar-se contra Trump

Michael Avenatti aguarda pela escolha dos candidatos democratas para decidir se avança.

Por Lusa | 08:34

O advogado da atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, que está em litígio judicial com o Presidente dos Estados Unidos, admitiu esta sexta-feira a possibilidade de se candidatar à nomeação do Partido Democrata para as eleições presidenciais de 2020.

"Não sei se será preciso que eu faça parte do processo de mudança, mas se mais ninguém se apresentar, então irei fazê-lo", declarou à agência Lusa Michael Avenatti, à margem de um debate na cidade de West Hollywood, no estado da Califórnia.

O advogado referiu não ter ainda um calendário para tomar uma "decisão final", porque tudo depende do tipo de candidatos democratas que surgirem a disputar a nomeação às presidenciais. "Vamos ver o que acontece", sublinhou.